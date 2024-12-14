أسعار اللحوم والفواكه والخضراوات بأسواق البحيرة اليوم السبت 14 ديسمبر

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة باللحوم والدواجن و الخضروات والفواكه بأسواق محافظة البحيرة ، اليوم السبت 14ديسمبر.
وجاءت أسعار الخضراوات بأسواق محافظة البحيرة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024
الطماطم 10 جنيهات للكيلو
البطاطس 15 جنيهات
الخيار 15 جنيهات
البامية 30-40 جنيهات
الكزبرة والشبت 5جنيهات
كابوتشا 5 جنيهات
الجزر 15 جنيهات
الكوسة 20جنيهات
الفلفل الحار والبارد 20 جنيه
البنجر15 جنيها
البصل الأحمر 15-20 جنيها
الباذنجان الأسود الرومي 10 جنيهات
الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات
الثوم الأبيض 40-50 جنيهات
الليمون 40جنيه
أسعار الفاكهة في أسواق محافظة البحيرة اليوم
كيلو البرتقال 15 جنيها.
كيلو التفاح البلدى 40 جنيها.
التفاح الاخضر المستورد 75 جنيها .
التفاح الاحمر 60 جنيها للكيلو
الموز البلدى سجل 25جنيها للكيلو
كيلو الرمان سجل 20 جنيها
الجوافة 20 جنيها للكيلو
كيلو اليوسفي20 جنيها للكيلو
اسعار اللحوم
تتراوح أسعار اللحوم بأسواق محافظة البحيرة من 280 للكيلو إلى 420 جنيه للحوم البقرى ، فيما طرحت مبادرة حياة كريمة لحوم بلدية من خلال منافذها الثابته والمتنقلة بسعر 260 جنيه للكيلو ، كما طرحت لحوما مجمدة بسعر 185 جنيه للكيلو وعبوة دجاج كيلو بسعر 85 جنيه .
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