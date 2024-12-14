اليوم السابع
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أسعار اللحوم والفواكه والخضراوات بأسواق البحيرة اليوم السبت 14 ديسمبر

السبت، 14 ديسمبر 2024 01:07 م
أسعار اللحوم والفواكه والخضراوات بأسواق البحيرة اليوم السبت 14 ديسمبر خضراوات-أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة باللحوم والدواجن و الخضروات والفواكه  بأسواق  محافظة البحيرة ، اليوم السبت 14ديسمبر.

وجاءت أسعار الخضراوات بأسواق محافظة البحيرة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

الطماطم 10 جنيهات للكيلو

البطاطس 15 جنيهات
الخيار 15 جنيهات
البامية 30-40 جنيهات
الكزبرة والشبت 5جنيهات
كابوتشا 5  جنيهات
الجزر 15 جنيهات
الكوسة 20جنيهات
الفلفل الحار والبارد 20 جنيه
البنجر15 جنيها
البصل الأحمر 15-20 جنيها
الباذنجان الأسود الرومي 10 جنيهات
الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات
الثوم الأبيض 40-50 جنيهات
الليمون 40جنيه


أسعار الفاكهة في أسواق محافظة البحيرة اليوم


كيلو البرتقال 15 جنيها.

كيلو التفاح البلدى 40 جنيها.

التفاح الاخضر المستورد 75 جنيها .

التفاح الاحمر 60 جنيها للكيلو

الموز البلدى سجل 25جنيها للكيلو
كيلو الرمان سجل 20 جنيها

الجوافة 20 جنيها للكيلو

كيلو اليوسفي20 جنيها للكيلو

اسعار اللحوم

تتراوح أسعار اللحوم  بأسواق محافظة البحيرة من 280 للكيلو إلى 420 جنيه للحوم البقرى ، فيما طرحت مبادرة حياة كريمة لحوم بلدية من خلال منافذها الثابته والمتنقلة بسعر 260 جنيه للكيلو ، كما طرحت لحوما مجمدة بسعر 185 جنيه للكيلو وعبوة دجاج كيلو بسعر 85 جنيه .

 







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اسعار اللحوم

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