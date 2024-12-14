أسعار اللحوم والفواكه والخضراوات بأسواق البحيرة اليوم السبت 14 ديسمبر

البحيرة -ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة باللحوم والدواجن و الخضروات والفواكه بأسواق محافظة البحيرة ، اليوم السبت 14ديسمبر.

وجاءت أسعار الخضراوات بأسواق محافظة البحيرة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

الطماطم 10 جنيهات للكيلو

البطاطس 15 جنيهات

الخيار 15 جنيهات

البامية 30-40 جنيهات

الكزبرة والشبت 5جنيهات

كابوتشا 5 جنيهات

الجزر 15 جنيهات

الكوسة 20جنيهات

الفلفل الحار والبارد 20 جنيه

البنجر15 جنيها

البصل الأحمر 15-20 جنيها

الباذنجان الأسود الرومي 10 جنيهات

الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات

الثوم الأبيض 40-50 جنيهات

الليمون 40جنيه



أسعار الفاكهة في أسواق محافظة البحيرة اليوم



كيلو البرتقال 15 جنيها.

كيلو التفاح البلدى 40 جنيها.

التفاح الاخضر المستورد 75 جنيها .

التفاح الاحمر 60 جنيها للكيلو

الموز البلدى سجل 25جنيها للكيلو

كيلو الرمان سجل 20 جنيها

الجوافة 20 جنيها للكيلو

كيلو اليوسفي20 جنيها للكيلو

اسعار اللحوم

تتراوح أسعار اللحوم بأسواق محافظة البحيرة من 280 للكيلو إلى 420 جنيه للحوم البقرى ، فيما طرحت مبادرة حياة كريمة لحوم بلدية من خلال منافذها الثابته والمتنقلة بسعر 260 جنيه للكيلو ، كما طرحت لحوما مجمدة بسعر 185 جنيه للكيلو وعبوة دجاج كيلو بسعر 85 جنيه .