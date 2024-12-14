أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك والدواجن فى الفيوم اليوم السبت

الفيوم رباب الجالي

شهدت أسواق الخضار والفاكهة بمحافظة الفيوم، ومراكزها اليوم السبت حاله من الركود وانخفاض في أسعار الخضروات، وفي جوله داخل أسواق المحافظة رصد "اليوم السابع" اسعار الخضروات والفاكهة والأسماك على النحو التالى:

أولا/ أسعار الخضار بأسواق الجملة بالفيوم:

كيلو الطماطم اليوم في الأسواق 8 جنيهات.

البطاطس 10جنيهات.

البصل 15جنيه.

الثوم 18جنيه.

الكوسة 10جنيهات.

الملوخية 10جنيهات.

البازلاء 20 جنيها.

السبانخ 5 جنيهات .

الباذنجان الاسود 4 جنيهات.

الباذنجان الأبيض 9 جنيهات.

الفلفل الرومي 15 جنيها.

الكرنب 20 جنيه .

القرنبيط 9 جنيهات.



كما شهدت أسعار الفاكهة استقرار في الأسعار:

التفاح 60 جنيها

الموز 15جنيها

البرتقال 10جنيهات

اليوسفي 10جنيهات



أسعار الأسماك

ماكريل مجمد 85 جنيها

السمك البلطي 60 جنيها

سمك مكرونة مجمد 70جنيها.

أما بالنسبة لأسعار الفراخ البيضاء وسعر البيع للمستهلك فقد شهد استقرار ملحوظ حيث سجل سعر الكيلو 70جنيه

