اليوم السابع
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2024 07:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

حكومة سوريا المؤقتة تعتزم تحويل سجن صيدنايا إلى متحف

السبت، 14 ديسمبر 2024 07:00 ص
حكومة سوريا المؤقتة تعتزم تحويل سجن صيدنايا إلى متحف تطوارات الأوضاع فى سوريا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع "الجولاني" عزمهم تحويل سجن صيدنايا إلى متحف، بعد جمع الأدلة من أجل محاكمة الرئيس السابق بشار الأسد أمام المحاكم الدولية.

وقال الشرع لقناة NTV التركية: "نقوم بجمع الأدلة من هذه السجون من أجل محاكمة الأسد أمام المحاكم الدولية، ونعمل على تحديد أسماء من قاموا بالتعذيب في هذا السجن. ونحاول تحديد هوية من تعرض للتعذيب، وستكون هناك إجراءات للمحاكمة، وسندعو منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى هنا. وسندعو الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية إلى هنا. نريد تحويل هذا المكان إلى متحف في المستقبل".

وأضاف: "لقد سئم الناس من هذا النظام ومن الحرب. ولم يكن النظام قويا أيضا، وأتيحت لنا الفرصة لشرح موقفنا للشعب السوري. وعلى ما يبدو كان الناس ينتظرون وصولنا، لذلك حدث تغيير سريع".

وأشار إلى أن المفاوضات مع المجموعات الأخرى بشأن الدستور الجديد مستمرة.

 







مشاركة

سوريا

أحمد الشرع

الجولانى

صيدنايا

المحاكم الدولية

الأسد




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة