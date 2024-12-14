أجسام طائرة غامضة.. تزايد الغضب فى نيوجيرسى ومطالبة البيت الأبيض بالتدخل.. تفاصيل

كتبت رباب فتحى

طالب حاكم نيوجيرسي فيل مورفي، الرئيس الأمريكى جو بايدن بتولي السيطرة على التحقيق في ظهور غامض ومتكرر لطائرات بدون طيار كبيرة متعددة تحلق فوق ولايته وسط إحباط متزايد من أن المسئولين الفيدراليين يقللون من شأن الحوادث.

وأعلن الديمقراطي فيل مورفي عن رسالة كتبها إلى البيت الأبيض للتعبير عن "قلقه المتزايد" بعد أن استبعد ممثلون من البنتاجون ومكتب التحقيقات الفيدرالي تورط الجيش الأمريكي، أو جهات أجنبية معادية، في مشاهدات عديدة لأجسام طائرة غير مفسرة فوق حوالي اثنتي عشرة مقاطعة منذ منتصف نوفمبر.

وكتب في الرسالة التي نُشرت في نفس اليوم الذي ظهرت فيه تقارير عن طائرات بدون طيار متعددة تخترق المجال الجوي في محطة الأسلحة البحرية إيرل في مقاطعة مونماوث: "لقد أصبح من الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد من الموارد لفهم ما وراء هذا النشاط بشكل كامل".

وأضاف "أحثكم باحترام على مواصلة توجيه الوكالات الفيدرالية المعنية للعمل معًا حتى تكشفوا عن إجابات حول ما وراء مشاهدات أنظمة الطائرات بدون طيار."

وقالت وكالة الاسوشيتيد برس الأمريكية إن الخلاف تزايد بين الساسة ومسئولي إنفاذ القانون في نيوجيرسي في أعقاب التقارير المنتشرة عن الطائرات بدون طيار في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ما يقرب من 50 ليلة الأحد وحدها، وفقًا لموقع NJ.com. وقلل البيت الأبيض من شأنها وقال إنها ، على الأقل في الغالب، "طائرات مأهولة ... تعمل بشكل قانوني".

ووصفت بعض الروايات طائرات بدون طيار بحجم السيارة، وأحيانًا في مجموعات، تحلق فوق منشآت عسكرية حساسة وبنية تحتية حيوية مثل محطات السكك الحديدية والخزانات ومحطات الطاقة. وردًا على ذلك، فرضت إدارة الطيران الفيدرالية قيودًا على حظر الطيران فوق منشأة للجيش في مقاطعة موريس ومنتجع الغولف للرئيس المنتخب دونالد ترامب في بيدمينستر.

وقال المتحدث باسم محطة أسلحة تابعة للبحرية، لقناة ABC News، إنه لم يتم تحديد أي تهديد مباشر، لكن الموظفين كانوا يعملون عن كثب "مع الوكالات الفيدرالية لضمان سلامة موظفينا وعملياتنا".

وقال البيت الأبيض والبنتاجون ومكتب التحقيقات الفيدرالي إنهم لا يستطيعون تفسير أصل الطائرات بدون طيار بشكل كامل، لكنهم أشاروا إلى اعتقادهم بأنها ليست خطيرة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي لإدارة بايدن، للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "ليس لدينا دليل في هذا الوقت على أن مشاهدات الطائرات بدون طيار المبلغ عنها تشكل تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة، أو لها صلة أجنبية".