اليوم السابع
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وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط وتداعياتها على المنطقة

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 12:33 م
وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط وتداعياتها على المنطقة جانب من الاجتماع
كتب أحمد جمعة

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التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة 13 ديسمبر، مع "ليو جيانشاو" وزير دائرة العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك علي هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى الصين.

أكد الوزير عبد العاطي على خصوصية العلاقات الثنائية مع الصين، وأهمية البناء على الزخم المُتولد عن دورية اللقاءات الرئاسية، وآخرها زيارة الدولة التي اجراها رئيس الجمهورية إلى بكين في مايو 2024 والمشاركة كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي/الصيني، علاوة على الزيارات الأخرى رفيعة المستوي، والزيارات الحزبية المُتبادلة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وحيوية التفاعلات المتبادلة علي المستوي الحزبي.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، ثمن وزير الخارجية المشروعات المُشتركة بين الجانبين، وخاصة مشاركة الشركات الصينية في بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلي حرص الجانب المصري علي نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر وتعزيز الاستثمارات في المجالات الواعدة، وخاصةَ مجال الطاقة الجديدة، والمتجددة، والهيدروجين الأخضر.

كما تبادل الوزيران الرؤي حول ابرز التطورات الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها علي أمن واستقرار المنطقة، وعلى رأسها التطورات فى غزة والمساعى المصرية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار، بالإضافة إلى التطورات فى سوريا.

 

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وزير الخارجية

الشرق الاوسط

بدر عبد العاطى

بدر عبد العاطي




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