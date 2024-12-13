وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية "مستقبل وطن" لتجهيز 1000 عروسة

كتب على عبد الرحمن

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مساء اليوم احتفالية " ولادنا بتفرح " التي نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة لتجهيز 1000 عروسة من فتيات المحافظة وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي اقيمت بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من السادة المحافظين والنائب أحمد عبدالجواد الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ومشاركة النائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، ونواب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي الشيوخ والنواب وقيادات الحزب بالأمانة المركزية وقيادات الحزب بالمحافظة وعدد من القيادات التنظيمية والبرلمانية للحزب.

وبدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الدولة المصرية من مختلف محافظات الجمهورية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمبادرات الخدمية والمجتمعية العديدة التي تم تنفيذها خلال عهده، كما تم عرض فيلم تحت عنوان "رسالة من بنات مصر"، قدمت فيه الفتيات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسي تقديرا لاسهامات ومجهودات سيادته في تجهيزهن، ويأتى ذلك فى إطار مبادرة "فرحة ولادنا" لتجهيز 1000 عروسة مصرية.

ومن جانبها أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بحضور هذه الاحتفالية، والتى تجسد أسمي معاني التكاتف والتضامن بين أبناء هذا الوطن العزيز .

وتقدمت د.منال عوض بخالص الشكر للسادة الوزراء المشاركين في هذا الحدث الهام ، ووجهت الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي لا يدخر جهداً في دعم الشباب وتهيئة الفرص لهم ليكونوا طاقة ايجابية تسهم في بناء هذا الوطن ، كما توجهت الوزيرة بالشكر إلي الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف علي دعمه الدائم لمثل هذه المبادرات التي تعزيز من القيم الإنسانية والاجتماعية في المجتمع المصري.

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي تقوم بها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ودورها المحوري والهام في دعم الفئات الأكثر احتياجا وجهودها المخلصة في تعزيز التكافل الاجتماعي .

كما أعربت الدكتورة منال عوض عن شكرها وتقديرها لقيادات حزب مستقبل وطن علي جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا الحفل المبهج وهذه المبادرة العظمية لتجهيز 1000 عروسة بتكلفة تقدر بحوالي 50 مليون جنيه حيث تم التبرع بهذا المبلغ بالكامل من نواب وأعضاء حزب مستقبل وطن.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية: وأخص بالذكر النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب الذي يضع نصب عينيه دائماً القضايا الوطنية العامة ويعمل بجد لدعم المبادرات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين، كما قدمت الدكتورة منال عوض خالص الشكر لنواب رئيس الحزب والقيادات التنظيمية والبرلمانية الذين يبذلون قصارى جهدهم لتعزيز العمل الوطني وتحقيق التقدم والرخاء للمجتمع.

وأشارت د. منال عوض إلى أن هذا الحفل يعد رسالة واضحة تعكس مدي أهمية الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التكافل الاجتماعي والحياة الكريمة للأسر المصرية ودعم الفئات الأولي بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن تجهيز ألف عروسة هو نموذج مشرف للتعاون المثمر بين الدولة وأحزابها السياسية الوطنية، وخير دليل علي أننا نسير معاً علي طريق تحقيق التنمية الشاملة والرفاهية لجميع المصريين.

وجددت د.منال عوض الشكر لكل من ساهم في انجاح هذا العمل النبيل وأؤكد دعمنا الكامل لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكامل للمواطنين والسعي لتقديم العدالة الاجتماعية بما يسمح للمواطنين من الحصول على حياة كريمة، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية الشكر لكل من ساهم وساعد فى نجاح هذا العمل الكبير، مؤكدة دعم الدولة لمثل هذه المبادرات التي تسمح بتقديم الدعم والعدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية كلمتها في الختام بتقديم التهنئة للعرائس والعرسان، متمنية لهم حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.



جانب من الفعاليات



جانب من الفعاليات



جانب من الفعاليات