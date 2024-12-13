وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 30 مسجدًا جديدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

كتب لؤى على

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 30 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 11 من جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 13 من ديسمبر 2024 م، فى مختلف المحافظات، 14 مسجدًا منها إحلالا وتجديدًا، و 16 مسجدًا صيانة وتطويرا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 497 مسجدًا، من بينها 363 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و 134 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 12578 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و 176 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، ففى محافظة البحيرة شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة، قرية 8، مركز إدكو؛ ومسجد الرحمن، عزبة الصيادين، قرية سندرينا، مركز المحمودية؛ ومسجد السلام الغربى، عزبة أم خليل، قرية التمامة، مركز كفر الدوار؛ وصيانة مسجد الهدى، عزبة كازولا، قرية الطود، مركز كوم حمادة.

وفى محافظة المنيا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد عبد الجليل لملوم، عزبة إبراهيم عيسى، قرية الطيبة، مركز سمالوط؛ ومسجد الفرجانى، عرب زاوية حاتم، مركز أبو قرقاص.

وفى محافظة شمال سيناء، تم إحلال وتجديد مسجد أبو عميرة، قرية الخربة، بئر العبد.

وفى محافظة بنى سويف، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد المسجد البحرى، قرية دشطوط، مركز سمسطا؛ ومسجد السعدى، عزبة السعدى، قرية أقفهص، مركز الفشن.

وفى محافظة كفر الشيخ، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة، قرية الشراقوة، مركز الحامول؛ وصيانة مسجد الخفاجية، قرية الخفاجية، مركز سيدى سالم؛ ومسجد 58، قرية الخاشعة، مركز الحامول؛ ومسجد عزت طلحة، قرية الـ 80، مركز الحامول؛ ومسجد جيعة، عزبة جيعة، مركز سيدى سالم؛ ومسجد المضنى، قرية أبو بدوى، مركز بيلا؛ ومسجد أبو بكر الصديق، قرية ميت الديبة، مركز قلين؛ والمسجد الجديد، قرية الحدادى، مركز سيدى سالم؛ والمسجد الجديد، قرية أبو زهرة، مركز سيدى سالم.

وفى محافظة الدقهلية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد عبد المنعم سرور، قرية 39 الدرافيل، مركز الستاموني.

وفى محافظة الغربية، شملت الأعمال إحلال تجديد مسجد الأهالى، كفر طرنة، مركز طنطا.

وفى محافظة الوادى الجديد، تم إنشاء مسجد آل البيت، مدينة الخارجة.

وفى محافظة الإسماعيلية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أبو عبيدة بن الجراح، عزبة الشيخة سلمى، قرية المحسمة القديمة، مركز ومدينة القصاصين.

وفى أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد آل هريدى، قرية بنى زيد، مركز القوصية، وصيانة مسجد السلام، قرية السراقنا، مركز القوصية، ومسجد الهدى، السرايا، قرية بنى رافع، مركز منفلوط.

وفى محافظة قنا، تم صيانة مسجد العتيق، البريج، قرية العسيرات، مركز فرشوط؛ ومسجد الهدى، الشيخ ركاب، قرية الجبلاو، مركز قنا؛ ومسجد المعز بالله، نجع غانم، قرية العركى، مركز فرشوط؛ ومسجد أبو بكر الصديق، الحاجر البحرى الدهسة، قرية العركى، مركز فرشوط؛ ومسجد أبو بكر الصديق، عزبة الشوايشة، قرية كوم البيجا، مركز فرشوط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًا وروحيًا وفكريًا.