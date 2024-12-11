"حميراء مسعود" الفائزة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشيد بالتنظيم الرائع والشفافية

كتب لؤى على

أشادت حميراء مسعود، من بنجلاديش، الفائزة بالمركز الخامس في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم بالتنظيم المتميز للمسابقة التي عقدتها وزارة الأوقاف المصرية، وأكدت أن الشفافية الكاملة التي صاحبت جميع مراحل الاختبارات، وبثها عبر منصات الوزارة، تؤكد حرص مصر على نزاهة المسابقة وإبراز قيمها العالمية.

أوضحت «حميراء» أنه تم ترشيحها للمسابقة من خلال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعد مشاركتها في المسابقة القرآنية الخامسة للطلاب الوافدين التي نظمتها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس، مضيفة أنها أفرزت أربعة من الفائزين الذين تأهلوا لتمثيل بلدانهم في المسابقة العالمية، وهم حميراء مسعود وإم دي ناصر الدين من بنجلاديش، ومحمد مسعود لا ميسومي وخالد آدم شعيب من نيجيريا.

أكدت المتسابقة أن أجواء المسابقة كانت روحانية ومليئة بالطمأنينة، إذ أسهم التنافس في إظهار براعة الحفظ، وأن الجوائز القيمة رفعت من مستوى الحدث، وأعربت عن امتنانها لما وفرته وزارة الأوقاف من أجواء محفزة ومشجعة على الإبداع والتميز في حفظ كتاب الله الكريم.

ثمنت «حميراء» الحضور الإيجابي لوزير الأوقاف في خلال فعاليات المسابقة، مؤكدة أن وجوده أسهم في رفع معنويات المتسابقين وإشعارهم بأهمية مشاركتهم في هذا المحفل القرآني الكبير، وأضافت أن هذه اللفتة الكريمة أكدت تقدير الوزارة لحفظة القرآن ودعمهم وتشجيعهم.

وأعربت «حميراء» عن تقديرها للجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف المصرية لإبراز المسابقة بصورة مشرفة، مؤكدة أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز مكانة مصر بوصفها وجهة عالمية لحفظة القرآن الكريم، وتؤكد دورها الرائد في خدمة كتاب الله ورعاية المتفوقين من مختلف دول العالم.