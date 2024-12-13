مقارئ للأئمة والجمهور وملتقيات تثقيفية للأطفال بمساجد كفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عقد مقارئ للأئمة والجمهور، ولقاءات تثقيفية لللأطفال، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى ، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين ، وبتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، ومتابعة وإشراف الشيخ معين رمضان يونس، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل الوزارة، أن المحافظة ستشهد افتتاح 9 مساجد ب9 قرى بمراكز المحافظة، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على بناء المساجد وتشييدها، موه الشكر لكل من ساهم في بناء تلك المساجد



جانب من مقرأة الجمهور



الملتقى التثقيفي للأطفال بكفر الشيخ