محافظ المنوفية: تكثيف الحملات التوعوية والأنشطة والبرامج ضمن مبادرة بداية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الندوات الحملات التوعوية والأنشطة والبرامج المتنوعة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتحسين جودة حياة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري.

وتواصل مبادرة بداية أنشطتها المكثفة بأرجاء المحافظة، حيث نظمت مديرية الزراعة ندوة إرشاديه عن "الصناعات الغذائية والألبان" بالمركز الارشادي بمحلة سبك بمركز بأشمون بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وتم الرد علي جميع التساؤلات والاستفسارات للمزارعين.

فيما تم إلقاء الضوء على طريقة زراعة القمح على المصاطب وأهمية ترشيد استهلاك المياه في الري للحصول على أعلى إنتاجية بناحيه منوف، وكذا ندوة إرشادية بناحية العامرة، ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح وتم مناقشة السياسة الصنفية لمحصول القمح هذا العام، وأهمية الخدمة الجيدة لأرض القمح، ،كما تناولت الندوة طرق التحول لنظم الري الحديثة بالاضافة إلى المرور على عدد من البساتين لتقديم التوصيات الفنية للمحصول.

وتأكيداً على أهداف المبادرة، قامت مديرية الطب البيطرى بتنظيم قافلة بيطرية علاجية إرشادية مجانية بزاوية بمم بمركز تلا، حيث تم عمل توعية للتعريف بمرض الحمى القلاعية وخطورته وطرق انتقاله وأعراضه وكيفية التعامل مع حالات الإصابة وضرورة الاستجابة للجان بالحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلاً عن التوعية وتوفير كافة الخدمات البيطرية المقدمة للحيوان مما يساعد في النهوض بالثروة الحيوانية.