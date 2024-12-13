اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2024 10:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة: رفع 125 طن مخلفات ورتش أسفل الطريق الدائرى بنفق الفكهانية

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 09:54 م
محافظة الجيزة: رفع 125 طن مخلفات ورتش أسفل الطريق الدائرى بنفق الفكهانية رفع 125 طن مخلفات ورتش أسفل الطريق الدائرى بنفق الفكهانية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الجيزة، رفع 125 طن مخلفات ورتش أسفل الطريق الدائري بنفق الفكهانية، من خلال هيئة النظافة والتجميل وحي العمرانية، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة وتحسين منظومة النظافة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة وإجراء متابعات ميدانية على مدار الـ24 ساعة لفرض الانضباط ومنع أي ممارسات عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، على زيادة فاعلية حملات رفع إشغالات المحال والباعة الجائلين ومنع كافة التعديات على الطريق العام لعدم إعاقة حركة المواطنين، مكلفًا بتعيين دوريات ثابتة للمرور والمتابعة.

 







مشاركة

محافظة الجيزة

الجيزة

القمامة

الدائري

نفق الفكهانية

الطريق الدائري

حملة نظافة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة