دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 5 ساعات عن مناطق في فيصل بالجيزة اليوم

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة، تنويهًا، على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، بشأن انقطاع المياه لمدة 5 ساعات عن عدد من المناطق؛ بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024.

وقالت المحافظة في منشورها: "نذكر المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 5 ساعات عن مناطق (طريق اسكندرية الصحراوي، منشية البكاري، الطوابق فيصل، كفر غطاطي، اللبيني ومتفرعاته، آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية، حدائق الأهرام القديمة، كرداسة)، لربط خط المياه الجديد، وذلك بدءًا من الساعة الثانية عشر ليلاً حتى الخامسة صباح غد السبت".

وأشارت المحافظة في منشورها إلى أنها تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين على رقم 125، وواتس اب 01016050453، والخط الساخن 114.

ونوهت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن (125) لتلبية احتياجاتهم عند الطلب.