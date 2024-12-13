لقاء الجمعة وافتتاح مسجد بقرية الدرافيل بأوقاف الدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أقيم اليوم لقاء الجمعة للأطفال من مسجد الرحمة، التابع لإدارة أوقاف شربين بحضور الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور محمد حسين، مدير الدعوة، وعدد من مفتشي الإدارة، والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة.

كما افتتحت مديرية أوقاف الدقهلية، اليوم الجمعة، مسجد عبد المنعم سرور بقرية الدرافيل، التابعة لمركز الستاموني التابع لإدارة أوقاف بلقاس بمعرفة الشيخ محمد صبري عطية، مدير الإدارة وبعض المفتشين، وأدى الخطبة نيابة عن وكيل وزارة الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لبناء وتعمير المساجد تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.



جانب من لقاء الجمعة للأطفال



جانب من خطبة الجمعة بعد افتتاح المسجد