لأول مرة.. بناء مقدمة سفينة وفقا للمعايير العالمية بترسانة بورسعيد البحرية

الإسماعيلية-صبرى غانم

الحوض العائم "فخر القناة" يستقبل سفينة الحاويات MSC RENAISSANCE



شاهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على معدلات الإنجاز لعملية تصنيع المقدمة البصلية لسفينة والتي تتكون من أربع بلوكات بوزن إجمالي 110طن ، والتى تعد الأولى من نوعها في ترسانة وطنية وذلك بورشة بناء السفن.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين ترسانة بورسعيد البحرية والخط الملاحي MSC والذي ينص على القيام بأعمال العمرة الدورية لبعض السفن التابعة للخط الملاحي MSC بالإضافة إلى تغيير المقدمة البصلية لسفينة الحاويات MSC RENAISSANCEبأخرى جديدة وفقا للتوجهات العالمية حيث يراعي التصميم الجديد الذي تم إعداد رسوماته التنفيذية بترسانة بورسعيد البحرية مواكبة الاتجاهات الحديثة لتقليل استهلاك الوقود بما يساهم نحو تقليل مستوى الانبعاثات الكربونية في عملية بناء تعد الأولى من نوعها في ترسانة وطنية.

ومن المتوقع دخول السفينة MSC RENAISSANCE لترسانة بورسعيد البحرية لتركيب المقدمة البصلية الجديدة وعمل برنامج العمرة نهاية شهر ديسمبر الجاري.

جاء ذلك خلال جولة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بترسانة بورسعيد البحرية ـ حيث كان في استقباله قيادات الترسانة والعاملون بها ، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، يرافقه مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

كما حرص الفريق ربيع على الوقوف على مستجدات نشاط بناء السفن بتفقد كلا من القاطرتين" محمد نجم" و"جلال الديب" بناء حديث بترسانة بورسعيد البحرية بقوة شد 75 طن في إطار بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس و ترسانة جوانزو الصينية والذي تضمن بناء ثلاث قاطرات بالترسانة الصينية، وثلاث قاطرات مماثلة بترسانة بورسعيدالبحرية.

خلال زيارته، أكد الفريق ربيع أن قناة السويس تمضي قدما نحو تحقيق الاستفادة المثلى من ترساناتها وشركاتها واستغلال مقوماتها المادية والبشرية على النحو الأمثل بما يطرح فرصا واعدة نحو توطين الصناعات البحرية في مصر وتشجيع الصناعات الثقيلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القاطرات الجديدة تم بناؤها بالتعاون والتكامل بين كل من ترسانة بورسعيد البحرية والشركةالبورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق البحرية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ترسانة بورسعيد البحرية تشهد نشاطا ملحوظا في أعمال الصيانة والإصلاح على الأرصفة و الأحواض العائمة لاسيما الحوض العائم "فخر القناة"حمولة 35 ألف طن والذي يستقبل في الوقت الحالي السفينة MSC ROSSELLA lll التي يبلغ طولها 222 مترا، وعرضها 30 مترا، ووزنها ما يقرب من 28 ألف طن، وذلك للقيام بأعمال العمرة.

وفي ختام الزيارة، توجه الفريق ربيع لتفقد مركز التدريب الفني(الأبرانتيه) التابع للهيئة وحرص على متابعة العملية التعليمية والتطبيقات العملية التي تتم بمجمع ورش المركز في كافة التخصصات الفنية، كما تعرف على مخطط التطوير الإداري والفني للمركز خلال المرحلة المقبلة.



احدى السفن



احدى القاطرات



المركب فى محمل على الحوض العائم



المركب



جانب من الجولة



جانب من المركب بالحوض العائم



جولة رئيس هيئة قناة السويس