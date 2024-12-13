كلية علوم الرياضة بسوهاج تنظم الملتقى الرياضي الثالث لطلاب المدارس الإعدادية

سوهاج محمود مقبول

أفتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات الملتقى الرياضي الثالث لطلاب المدارس الإعدادية الذي نظمة قسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة تحت شعار "بداية جديدة لجيل جديد" بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور مؤمن عبد العزيز عميد الكلية، والدكتور شعبان حلمي والدكتور محمد كمال والدكتور ممدوح السيد وكلاء الكلية والدكتور محمد عبد المحسن رئيس قسم الإدارة الرياضية والمشرف علي الملتقى وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور حسان النعماني بالمدارس المشاركة بالملتقى الثالث في رحاب جامعة سوهاج، والذي يأتي تنظيمه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"، مشيداً بجهود طلاب قسم الإدارة الرياضية في تنظيم هذا الحدث المتميز الذي يهدف إلى نشر الوعي الرياضي بين طلاب مدارس المرحلة الاعدادية، ودمجهم مع طلاب الكليات، لتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة إلى المساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضياً.

وذكر الدكتور مؤمن عبد العزيز أن الملتقى يعد بمثابه يوم تقييمي لطلاب قسم الادارة الرياضية لقياس مهاراتهم وقدراتهم علي تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية، حيث شارك بالملتقي 13 مدرسه بمحافظة سوهاج بحضور أكثر من 300 طالب وطالبه من طلاب المرحلة الإعدادية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد المحسن أن الملتقي اشتمل علي مسابقات منافسات كره قدم، وكره الطائرة ، والعاب تنس الطاولة وكره السلة، وفي نهاية الملتقي سيتم تكريم الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث من طلاب المدارس في كل مسابقه، مشيراً إلى أن حفل الإفتتاح بدأت فعالياته بالسلام الجمهوري واستعراض المدارس المشاركة وفقرات فنيه مقدمه من طلاب المدارس.



المدارس المشاركة بالفاعلية



كلمة رئيس الجامعة بالفاعلية



الإحتفال بالأعلام فى الجامعة



طالبات مشاركات بالفاعلية