عادات تزيد من مشاكل الجلد والبشرة فى الطقس البارد

كتبت مروة محمود الياس

الجلد يحتاج لعناية فائقة في فصول معينة من السنة ومن أهمها فصل الشتاء، ذلك الفصل الذي يحدث أثره على الجلد بشكل مباشر، هناك الكثير من العوامل التي قد تضعف حاجز البشرة خلال فصل الشتاء هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

وأوضح التقرير أن الكثير من الأخطاء والممارسات اليومية قد تؤثر على صحة البشرة وصحة الجلد بشكل عام، تزيد من فرص الإصابة بالأمراض الجلدية وتفاقم أعراضها مثل الصدفية والإكزيما والحساسية والالتهابات والتقشر وغيرها من الأمراض الجلدية.

الطقس البارد يزيد من التأثير المباشر على رطوبة الجلد والتغيير بين تدفئة الجلد وبرودته يؤثر على قوته، وبالتالي يصبح جلدك عرضة للأمراض الجلدية بشكل أكبر في تلك الفترة.

من أهم الممارسات غير الصحية

التدخين الشره يؤثر على صحة الجلد ويصبح أكثر عرضة للأمراض الجلدية.

الإفراط في قلة غسيل الجسم وتنظيفه أو الإفراط في تنظيفه على النقيض كلها تضر بصحة الجلد ومناعته.

إهمال علاج الحالات الالتهابية التي تصيب الجلد وتكون بسيطة في بداية الشتاء ثم تتفاقم بضعف الترطيب وضعف العلاج

اضطراب النظام الغذائي وتناول أطعمة غنية بالدهون وقلة شرب السوائل والمياه.

عند ظهور القشور البيضاء على الجسم في فصل الشتاء يفرط البعض في الحكة والهرش ما يسيء من الحالة بشدة.

استخدام مستحضرات طبى أو مراهم أو مستحضرات تجميلية تسبب تهيج البشرة أكثر وأكثر.

مرضى الثعلبة والإكزيما والصدفية والذئبة يجب عليهم المتابعة لدى طبيب مختص في حالة تضرر الجلد مع برودة الطقس

إهمال علاج اضطرابات الهرمونات التي تؤثر على الجلد بشكل عام خاصة لدى النساء

ونصح التقرير بضرورة المتابعة وعرض الحالة على المختص حتى وان كانت الأعراض الجلدية بسيطة لأنه في فصل الشتاء قد تتفاقم الأعراض بشكل سهل.