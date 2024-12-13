ضبط سيارة نقل تحوى 7 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

كتبت – مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار أجهزة الرقابة التموينية في شن حملاتها على المخابز البلدية وضبط أي عمليات تهريب للدقيق البلدي المدعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وقالت محافظة الجيزة في بيان لها، إن المحافظ اطلع على جهود حملات الرصد لمديرية التموين والتجارة الداخلية، والتي تمكنت من ضبط سيارة نقل تسير أعلى محور الفريق كمال عامر محملة بعدد 140 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم للجوال الواحد بإجمالي مضبوطات 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل ببعها بالسوق السوداء بالمخالفة.

وأضافت أن مديرية التموين والتجارة الداخلية تحفظت على السيارة والدقيق المضبوط وقامت بإيداعه بمطحن الوحدة التابع للمديرية، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات الرقابية اليومية علي الأسواق والمحال العامة والمخازن والمخابز بكافه انواعها لإحكام الرقابة ومنع كافه مخالفات التلاعب بالسلع التموينية أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظًا على المال العام وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.