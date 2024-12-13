صحة المنيا: دورات تدريبة للأطباء ضمن رفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية

المنيا-حسن عبد الغفار

نظمت الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة بالتعاون مع إدارة الطوارئ والرعاية والحرجة بمديرية الصحة بالمنيا، برنامجا تدريبيا علي الاكتشاف المبكر للجلطات القلبية وأحدث البروتوكولات للتعامل مع الجلطة القلبية، وذلك بحضور كلا من الدكتور دعاء عرفه مدير مبادرة (مرضي جلطات القلب الحادة)، ومدير الخط الساخن للحالات الحرجة والشكاوي بالادارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور منار فتحي منسق المبادرة ومدير غرفة الاكسجين.

قدم التدريب الدكتور حازم فراج جامعة المنيا استشاري قسطرة القلب التداخلية، وعضو جمعية القلب الأوروبية والمصرية، وبحضور أكثر من 100 طبيب من جميع مستشفيات المحافظة، وذلك بقاعة اللواء فؤاد سعد الدين بديوان عام المحافظة، حيث يسهم ذلك بشكل فعال في تعزيز قدرات العاملين فى المجال الصحى وينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.