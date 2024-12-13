شريك بابلو إسكوبار يعود إلى كولومبيا بعد قضاء 25 عاما فى السجن الأمريكى

فاطمة شوقى

وصل فابيو أوتشوا فاسكيز، الرئيس السابق لـ "ميديلين كارتل"، وشريك تاجر المخدرات بابلو إسكوبار ، إلى كولومبيا في أمس الخميس ، بعد قضاءه 25 عاما في السجن الأمريكي ، إلى كولومبيا ، حسبما أكدت السلطات الكولومبية.

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أن فابيو أوتشوا فاسكيز عاد إلى موطنه في كولومبيا بعد أن استعاد حريته في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث قضى عقوبة بالسجن لأكثر من عقدين بتهمة تهريب المخدرات.

وقال الجنرال ويليام رينيه سالامانكا، المدير العام للشرطة الكولومبية، قبل وصول شريك بابلو اسكوبار "عقدنا اجتماعًا مع نظرائنا من الولايات المتحدة وأيضًا مع مكتب المدعي العام للنظر في السيناريو الذي يواجه الوصول".

أُطلق سراح أوتشوا فاسكيز في 3 ديسمبر ، وفقاً لمكتب السجون الأمريكي، وتم ترحيله إلى كولومبيا، . وأكد سالامانكا أن لديهم معلومات بعودة الرئيس السابق أمس الخميس، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الجهاز الأمني.

وكان أوتشوا فاسكيز (67 عاما) عضوا رفيع المستوى في كارتل ميديلين للمخدرات بقيادة بابلو إسكوبار، وأصبح شريكه وأحد أكثر أباطرة المخدرات المطلوبين في الولايات المتحدة في التسعينيات.

تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2001 وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة 30 عامًا، قضى منها 23 عامًا، بعد إدانته بالتآمر لحيازة واستيراد خمسة كيلوجرامات أو أكثر من الكوكايين إلى ذلك البلد.