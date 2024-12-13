سعر الذهب اليوم الجمعة 13-12-2024.. تحركات جديدة بالأسواق

إسلام سعيد

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 13-12-2024 في السوق المصري، استقرار في التعاملات الصباحية، وسط توقعات بتغيرات في سعر الذهب اليوم بمصر، قبل إغلاق سوق الذهب العالمي خلال الساعات المقبلة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4377 جنيها.

عيار 21 يسجل 3830 جنيها.

عيار 18 يسجل 3283 جنيها.

الجنيه الذهب 30560 جنيها.

وسجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى منذ أكثر من شهر خلال تداولات اليوم قبل أن يشهد بعض التراجع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكي التي صدرت يوم أمس وتسببت في زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة وهو الأمر الإيجابي بالنسبة لأسعار الذهب.