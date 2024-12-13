حملات تموينية مكثفة بجميع المراكز والأحياء بأسيوط ويحرر 33 محضرا متنوعا

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، علي إستمرار وتكثيف الحملات التموينية المفاجئة علي كافة القطاعات المختلفة بمراكز وأحياء وقري المحافظة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة جشع التجار وذلك بالتنسيق بين مديرية ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى على رئيس المركز شنت حملة تموينية علي كافة القطاعات المختلفة بمشاركة مديرية التموين بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة ،ومباحث التموين بقيادة المقدم أحمد على رئيس مباحث التموين ،ومحمود أنور رئيس الرقابة التجارية ،وعضوية محمد حسن عبدالمجيد رئيس قسم التفتيش الفني، ومحمد رشدي عبد العليم وأحمد خميس مفتشي مباحث التموين وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضراً متنوعاً للمخالفين حيث تم ضبط 133 كجم لحوم بلدية غير صالحه للاستهلاك الآدمي، و 50علبة سجاير بدون فواتير، و450 باكو شاي زنة الباكو 40 جم ، و 270 باكو شاي زنة الباكو 100 جم و48 باكو شاي زنة الباكو 250 جم بدون فواتير،و42 جركن زيت للقلب والتحمير زنة الجالون 16 كجم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ووجه أبوالنصر، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة، لضمان توافر السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".



