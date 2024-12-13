جامعة قناة السويس تنظم ندوة "إحنا فى ضهرك" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

الإسماعيلية-صبرى غانم

تنظم الإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة قناة السويس فعاليات اليوم التوعوى "إحنا فى ضهرك" حول أضرار التدخين والمخدرات، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث يقام الحدث يوم الاثنين المقبل الموافق 16 ديسمبر فى تمام الساعة العاشرة صباحًا على مسرح رعاية الشباب.

وفى تصريح خاص، أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تعمل دائمًا على تنظيم فعاليات توعوية هادفة تسعى إلى تعزيز الوعى المجتمعى لدى الطلاب، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود لحماية الشباب من أخطار التدخين والمخدرات، التى تمثل تهديدًا كبيرًا لمستقبلهم.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد عبد النعيم أن الجامعة تسعى من خلال هذه الندوات إلى تسليح طلابها بالمعرفة اللازمة لتجنب الوقوع فى براثن هذه الآفات، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل جزءًا من استراتيجية الجامعة الشاملة لدعم الطلاب على المستويين النفسى والاجتماعي.

يشرف على تنفيذ الفعالية الدكتور محمد يس، مدير مركز الدعم الأكاديمى، والدكتورة سمر فتحى، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.

تتضمن الفعالية ثلاث محاضرات رئيسية، تبدأ بمحاضرة تعريفية تلقيها سناء عاطف، منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والمخدرات بالإسماعيلية، تسلط الضوء على أضرار التدخين والمخدرات وطرق الوقاية منها، مع عرض فيديو تعريفي.

تليها محاضرة يقدمها الدكتور محمد مصطفى، أستاذ السموم بمصلحة الطب الشرعى، تتناول أنواع المواد المخدرة وأضرارها وطرق العلاج، مدعومة بعرض مرئي.

وتختتم الفعالية بمحاضرة توعوية دينية يلقيها الشيخ محمد سعيد الروبى، مدير الإرشاد الدينى بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، تركز على الجوانب الدينية للتوعية بمخاطر التدخين وتعاطى المخدرات.