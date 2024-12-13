اليوم السابع
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تفاصيل نقل الأمريكى ترافيس تيمرمان جوا من سوريا

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 11:45 م
تفاصيل نقل الأمريكى ترافيس تيمرمان جوا من سوريا ترافيس تيمرمان
وكالات

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قال مسئول أمريكى، اليوم الجمعة، إنَّ الجيش الأمريكى نقل المواطن ترافيس تيمرمان جوًا من سوريا حيث كان مسجونًا قبل أن تحرره الفصائل السورية فى الأيام القليلة الماضية، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأوضح والدا تيمرمان أنه اختفى فى يونيو، وأُطلق سراحه من السجن في وقت سابق من الأسبوع الجارى بعد أن أطاحت الفصائل السورية بالرئيس بشار الأسد الذى حكم البلاد لفترة طويلة، بحسب "رويترز".

وأمس الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل على إعادة مواطن أمريكي عُثر عليه في سوريا.







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ترافيس تيمرمان

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