اليوم السابع
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تخفيضات على البقوليات اليوم الجمعة 13-12-2024 بسوق اليوم الواحد فى إمبابة

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 01:34 م
تخفيضات على البقوليات اليوم الجمعة 13-12-2024 بسوق اليوم الواحد فى إمبابة سوق اليوم الواحد
كتبت - مرام محمد

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طرح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، البقوليات، بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يطرحه من سلع غذائية أساسية بتخفيضات تصل لـ30%.

وجاءت أسعار البقوليات في السوق على النحو الآتي: مكرونة أنواع (400 جرام) بـ8.5 جنيه، واللوبيا المعبأة (400 جم) بـ35 جنيهًا، وكيس فاصوليا بيضاء (400 جم) بـ39 جنيهًا، وكيس عدس بجبة (400 جم) بـ25 جنيهًا، والعدس الأصفر المعبأ (400 جم) بـ25 جنيهًا، والأرز البسمتي المعبأ (1 كجم) بـ62 جنيهًا.

وثمن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إقامة المنافذ السلعية وأسواق اليوم الواحد، مؤكدًا على التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.







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