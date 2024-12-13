اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2024 01:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يهنئ السعودية لفوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 01:18 م
الرئيس السيسى يهنئ السعودية لفوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034 الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة الإعلان عن فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وكتب الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:" يطيب لي أن أوجه أصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الإعلان عن فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وأن يكون تنظيم البطولة حدثاً مميزاً يُسجل في تاريخ الرياضة العالمية والعربية".







مشاركة

السيسي

الرئيس السيسي

السعودية

كاس العالم ٢٠٣٤

عاجل




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة