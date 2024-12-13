اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الفلسطينية: مجزرة مخيم النصيرات انعكاس لفشل المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته والتزاماته

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 11:30 ص
الخارجية الفلسطينية: مجزرة مخيم النصيرات انعكاس لفشل المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته والتزاماته مخيم النصيرات
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وتدمير هائل في المباني، واعتبرتها نتيجة مباشرة لتخاذل المجتمع الدولي وفشله بتنفيذ قراراته والتزاماته، الأمر الذي يشجع الاحتلال على تعميق جرائمه واستكمال تدميره الممنهج لقطاع غزة، وتحويله إلى منطقة لا تصلح للحياة، بهدف دفع سكانه بالقوة للهجرة عنه.


وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التدمير المتواصل لشمال القطاع والانتقال لمدينة غزة، بحسب ما توثقه وسائل الإعلام، يهدف لقتل الحياة الفلسطينية في القطاع كسياسة مقصودة، تندرج في إطار تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحويل القضية الفلسطينية إلى مشكلة سكانية بحاجة لبرامج إغاثية.


وحملت الوزارة، المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في حماية الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة والتهجير، مطالبة بوقف العدوان فورًا وتوفير الحماية الدولية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات العلاقة.







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