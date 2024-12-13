التشيك: قدمنا مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 7.3 مليار كرونة تشيكية

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قالت وزيرة دفاع التشيك "جانا سيرنوتشوفا" اليوم الجمعة إن بلادها قدمت مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 7.3 مليار كرونة تشيكية، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير عام 2022.



وأضافت سيرنوتشوفا - في تصريحات نقلها راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن الجيش التشيكي قام بتزويد أوكرانيا بأكثر من 1600 قطعة من المعدات العسكرية بالإضافة إلى الملايين من الذخيرة.. مشيرة إلى أنه تم تدريب أكثر من سبعة آلاف جندي أوكراني في كل من جمهورية التشيك وبولندا.



وتعد جمهورية التشيك من أهم حلفاء أوكرانيا، حيث زودت كييف بأسلحة ثقيلة، كما أعلنت عن مبادرة لتزويد كييف بالذخيرة المنتجة خارج أوروبا.