اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة مجزرة النصيرات إلى 33 شهيدا ونحو 84 مصابا

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 08:51 ص
ارتفاع حصيلة مجزرة النصيرات إلى 33 شهيدا ونحو 84 مصابا غزة- أرشيفية
أحمد علوى

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ارتفع عدد الشهداء إلى 33 شهيدا ونحو 84 مصابا ومفقودا فلسطينيين، جراء المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس بقصفه مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان: ارتكب جيش الاحتلال مجزرة وحشية مروعة في النصيرات بعد أن قصف مربعا سكنيا يضم عدة بنايات يقطنها عشرات المدنيين وغالبيتهم من الأطفال النساء ما أسفر عن 33 شهيدا حتى الآن غالبيتهم من عائلة الشيخ علي.

واعتبر أن هذه الجريمة الجديدة تأتي بالتزامن مع إسقاط إسرائيل للمنظومة الصحية في غزة عبر استهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها بالقطاع منذ أكثر من عام.







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