إصابة 35 شخصا باحتفالات المكسيك بيوم عذراء جوادلوبى بسبب انفجار ألعاب نارية

كتبت فاطمة شوقى

أفادت السلطات المحلية المكسيكية أن انفجار ألعاب نارية أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 35 شخصا أمس الخميس خلال احتفالات بيوم عذراء جوادالوبي في كنيسة بولاية جيريرو، فى المكسيك، وهو احتفال شهير يحضره الملايين كل عام.

وأشارت صحيفة الناثيون المكسيكية إلى أنه تم نقل ثلاثة أطفال أصيبوا بجروح خطيرة في الانفجار الذي وقع في بلدة تلالتشابا جوا إلى مستشفى متخصص، وهم من بين 16 حالة أصيبوا بجروح خطيرة.

وأضاف بيان صادر من الشرطة المحلية أن "حكومة الولاية توفر تسهيلات لنقل ثلاثة أطفال جوا أصيبوا بجروح خطيرة بسبب الانفجار الهائل الذى سببته الألعاب النارية، إلى مستشفيات كبيرة.

وتحتفل المكسيك في 12 ديسمبر من كل عام بيوم عذراء جوادالوبي، وهو رمز ديني وطني. مع تجمع ملايين الحجاج الكاثوليك في كاتدرائية مكسيكو سيتي، تقيم معظم الكنائس المحلية أيضًا احتفالات فردية.

وعادة ما تكون الاحتفالات المكسيكية مصحوبة باستخدام الألعاب النارية ومنتجات الألعاب النارية الأخرى. ونبهت السلطات الصحية السكان إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مع الأطفال.