"أوقاف سوهاج" تنظم 116 ندوة دعوية للتوعية بأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع

سوهاج محمود مقبول

نظمت مديرية أوقاف سوهاج، عددًا من الندوات العلمية والدعوية تحت عنوان "أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع" بمساجد المديرية، حيث بلغ عدد الندوات 116 ندوة هذه الندوات تأتي ضمن برنامج "مجالس العلم والذكر"، الذي أطلقته وزارة الأوقاف بهدف نشر التوعية المجتمعية والدينية، وتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات على الأفراد والمجتمع.

الندوات جاءت تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تم تنظيمها في إطار جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية.

وقد تم تناول موضوع أضرار المخدرات من عدة جوانب، حيث تم تسليط الضوء على تأثيرها السلبي على الصحة الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية على الأفراد والمجتمع بشكل عام.

وشهدت الندوات مشاركة واسعة من المصلين والمواطنين، الذين استفادوا من المحاضرات التي تناولت طرق الوقاية من المخدرات وأساليب العلاج من الإدمان كما تم الحديث عن الدور الهام للدعاة والعلماء في نشر الوعي وتحفيز الشباب على تبني سلوكيات صحية وإيجابية.

وأكد الدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، في كلمته أن هذه الندوات تأتي في إطار توجيهات وزارة الأوقاف المستمرة للتصدي للأخطار التي تهدد المجتمع، مشيرًا إلى أهمية التوعية في الحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة وأضاف أن الوزارة تسعى باستمرار إلى نشر الفكر الوسطي والمعتدل، والعمل على حماية الشباب من السلوكيات الضارة.



إقبال على المشاركة والإستماع



إقبال على الندوات بالمساجد



إمام وخطيب المسجد متحدثا



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