«دير مارمينا» مكانة تاريخية على أرض إسكندرية منذ القرن الرابع الميلادى.. صور

الإسكندرية : أحمد الزغبي

يعد دير مارمينا بمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية، أحد أهم المناطق الأثرية القبطية فى مصر وهو أكبر منطقة أثرية فى العالم، وهو مسجل بوزراة السياحة والآثار المصرية، والمنطقة الأثرية الوحيدة بالمحافظة المسجل بالمنظمة العالمية "اليونيسكو" لمكانته التاريخية على أرض مصر.



منطقة دير "أبومينا" الأثرية بالإسكندرية، تقع المنطقة الأثرية فى مدينة برج العرب غرب الإسكندرية ويعود تاريخ المنطقة الأثرية والدير القديم إلى وقت وصول رفات الشهيد "مارمينا" واستقرارها فى مزارها القديم بالآثار نحو عام (312 – 315) وشهدت المنطقة بناء أول كنيسة للشهيد بالمنطقة الأثرية بين عامى 320 – 325 م فى عهد الملك قسطنطين الكبير.

تعرضت المنطقة الأثرية، إلى غارات الفرس والبربر الأتراك، إلى أن جاء القرن الـ13 واندثرت المدينة وكنائسها بسبب التخريب الشامل، وتم نقل جسد الشهيد مارمينا عبر رحلة طويلة من منطقة مريوط إلى كنيسته بفم الخليج فى مصر القديمة فى النصف الأول من القرن الـ14.



دير مارمينا مسجلة فى تعداد المناطق الأثرية بوزارة السياحة والآثار، وهى أكبر منطقة أثرية قبطية من حيث المساحة فى العالم، حيث تصل مساحتها إلى 1000 مترا مسجلة فى الآثار، وتلقى المنطقة الأثرية اهتماما من قبل وزارة السياحة والآثار، وأجهزة الدولة بشكل عام لمكانته التاريخية فى مصر.



وكانت عمليات الكشف الأثرى للمنطقة بدأت سنة 1905 على يد العالم الألمانى "كوفمان" ثم تلتها أبحاث أخرى على فترات متباعدة للمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية والمتحف القبطى بالقاهرة، وفى عام 1959 وضع البابا كيرلس السادس حجر أساس دير الشهيد مارمينا العجائبى الجديد وأعاد إحياء المنطقة، بمناسبة الاحتفالات الخاصة بذكرى استشهاد القديس مارمينا الذى يوافق 15 هاتور من الشهور القبطية، وفى 1979 وجهت منظمة اليونسكوعناية خاصة بمنطقة "أبو مينا الأثرية"، وأقرتها ضمن الـ57 منطقة فى العالم كتراث إنسانى، وقد أصدرت بهذا الصدد كتابًا عام 1982.



فى عام 2005 قام المجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع دير مارمينا بعمل دراسات مستفيضة لإنقاذ المنطقة، حيث يتم حاليا تنفيذ مشروع كبير لخفض منسوب المياة الجوفية، وإعادة وترميم " كنيسة البابا ثاؤفيلس"، ونجحت جهود وزارة السياحة والآثار ومجلس الوزراء ومحافظة الإسكندرية من إنقاذ المنطقة الأثرية من المياة الجوفية، يأتى اهتمام وزارة السياحة والآثار ومنظمة اليونيسكو ومجلس النواب بالمنطقة الأثرية، نظرا لأهميتها وما تحويها من تاريخ وتراث عالمى، وان المنطقة الأثرية تشهد توافد من جميع أنحاء العالم لزيارتها.

مدينة الشهيد مارمينا العجايبى الأثرية، على مدفن القديس العظيم مارمينا العجائبى فى منطقة مريوط، بعد اكتشاف المدفن واصبح مدفن القديس مينا مقدسا منذ أواخر العصور الرومانية، وكانت حتى العصور الوسطى المبكره، أهم مركز مسيحى للزيارة والتبرك فى مصر، والمكان كانت له أهميته من الناحية المعمارية والتاريخية والدينية عبر العصور فالمبانى تتميز بالطراز البيزنطى السائد فى هذا العصر، ولعل من أشهر ما عرف عن المنطقة القنينات الفخارية المنحوت عليها صورة الشهيد والتى انتشرت فى جميع أنحاء العالم، وظلت المدينة مدفونة فى الصحراء لمدة 1600 سنة، واكتشفت عام 1905 من خلال عالم الاثار الألمانى الدكتور كارل ماريا كوفمان.

دير مارمينا الأثري في الإسكندرية



دير مارمينا الأثرية في الإسكندرية



دير مارمينا في الإسكندرية