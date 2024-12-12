اليوم السابع
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معرض تراثنا 2024: نستهدف مبيعات تصل إلى 235 مليون جنيه

الخميس، 12 ديسمبر 2024 10:20 ص
معرض تراثنا 2024: نستهدف مبيعات تصل إلى 235 مليون جنيه رئيس الوزراء بمعرض تراثنا
كتب سمير حسنى

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استمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لشرح مفصل عن تفاصيل معرض تراثنا 2024 في نسخته السادسة.

أعلن مسؤول بجهاز تنمية المشروعات بمعرض تراثنا 2024، خلال الجولة التفقدية لرئيس الوزراء، إن المعرض يستهدف مبيعات تصل إلى 235 مليون جنيه، كاشفا عن آلية جديدة لعرض السلع والمنتجات عبر «الأون لاين»، مشيرا إلى وجود لجنة لاختيار العارضين الذين يصل عددهم  إلى 1164 عارض، منهم 721 عارض من الوزارات والبنوك والجامعات.

معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية ينطلق فى نسخته السادسة، ويستمر حتى 21 ديسمبر وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.







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معرض تراثنا

الرئيس السيسي

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولي




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