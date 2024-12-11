‫وزير الرى: الإعداد لمشروع إقليمى لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور وسام البيه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمركز الدولي لبحوث التنمية IDRC، والدكتورة ماري ماثيوز مدير إدارة المياه فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، والدكتور محمد بيومى خبير البيئة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، على هامش مشاركته فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف الإعداد لتنفيذ مشروع إقليمي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة تحت مظلة مبادرة AWARe ، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP .

أشار سويلم للإجراءات الجارية لإطلاق هذا المشروع الإقليمى الرائد لإستخدام تكنولوجيا التحلية فى الزراعة بمشاركة 4 دول عربية هى مصر والأردن وتونس والمغرب، مشيرا لمشاركة ممثلى الدول الأربع في ورشة عمل لصياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لصياغة وثيقة مشروع "بحث فرص استخدام تكنولوجيات التحلية فى الزراعة" خلال فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه.

وأشار سويلم إلى أهمية التعاون بين الدول الاربع والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية فى الدراسات البحثية التطبيقية فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، مع أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول المختلفة فى هذا المجال خاصة مع تشابه تحديات ندرة المياه فى الدول العربية، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل معها بما يسهم فى تعزيز الأمن الغذائى.

وأكد خلال اللقاء على أهمية مواصلة الدراسات والبحوث المعنية بتحلية المياه المالحة وقليلة الملوحة بهدف تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى إقتصادية عند استخدامها فى إنتاج الغذاء، بالإضافة للإعتماد على ممارسات زراعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه.