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وزير الخارجية يتوجه إلى الصين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 07:04 م
وزير الخارجية يتوجه إلى الصين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية
أحمد جمعة

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توجه د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى بكين في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

خلال زيارة الوزير عبد العاطى، سيتم عقد الجولة الرابعة من آليه الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين برئاسة وزيري الخارجية، كما يلتقى وزير الخارجية مع كبار المسئولين الصينيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف جوانبها، وتبادل الرؤى والتقييمات إزاء أهم التطورات الإقليمية والدولية.

كما يلتقي وزير الخارجية برؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر، ويجتمع مع رموزالجالية المصرية فى الصين.







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بدر عبد العاطى

مصر

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