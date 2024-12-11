اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية التركي: إسرائيل تهدد مستقبل سوريا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 05:00 ص
وزير الخارجية التركي: إسرائيل تهدد مستقبل سوريا وزير الخارجية التركى هاكان فيدان
وكالات

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صرح وزير الخارجية التركى هاكان فيدان بأن إسرائيل تهدد مستقبل سوريا.

وقال فيدان إن تركيا تدين دخول القوات الإسرائيلية للمنطقة العازلة في هضبة الجولان، حسبما ورد في بيان له، الثلاثاء.

وأضاف الوزير التركي: "عندما ترك المجتمع الدولي الشعب السوري... أصبحت تركيا الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب السوريين. والآن بإمكان السوريين العودة إلى بلادهم بهدوء. ونحن لا نريد رؤية سوريا مصدرا لعدم الاستقرار".

وتابع: "نحن على استعداد للعمل مع كافة الأطراف من أجل قيام سوريا سلمية دون أي تمييز على أساس الديانة أو الهوية. ونؤيد تطهير سوريا من الإرهاب".

ووصف الوزير التدخل الإسرائيلي في سوريا بأنه يمثل "اعتداء على سيادة وسلامة أراضي سوريا"، مضيفا أن "العدوان الإسرائيلي يهدد مستقبل سوريا" وأن تركيا "ستقف دائما إلى جانب الإخوة السوريين".

ويأتي ذلك على خلفية دخول القوات الإسرائيلية للمنطقة العازلة في هضبة الجولان وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انهيار اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل الموقع في عام 1974.

كما يستهدف الطيران الإسرائيلي مختلف المواقع العسكرية على الأراضي السورية منذ سقوط حكم بشار الأسد يوم 8 ديسمبر.

 







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