وزير التموين يزور البحيرة غدا لافتتاح سوق اليوم الواحد وتفقد صوامع الغلال

البحيرة -ناصر جودة

أعلن المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، عن زيارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الخميس لمدينة دمنهور.

ومن المقرر أن تكون الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة فى مقدمة استقبال وزير التموين فى زيارته التى تستهدف متابعة توفير المنتجات الغذائية بالأسواق بكافة المحافظات.

ويتضمن برنامج وزير التموين افتتاح فاعليات سوق اليوم الواحد الذى يقام بمدينة دمنهور، وكذلك تفقد عدد من الوحدات التموينية بنطاق مركز ومدينة دمنهور، منها تفقد منافذ السلع التموينية وفروع الشركة القابضه السلع للغذائية، بالإضافة إلى تفقد صوامع الغلال بمنطقة زاوية غزال.

يذكر أن مبادرة سوق اليوم الواحد، أطلقتها وزارة التموين على مدار الأسابيع الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين طوال الوقت، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ المبادرة في محافظة الإسكندرية ثم انتشرت في العديد من المحافظات المختلفة لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة بأسعار مخفضة.

وتشهد أسواق اليوم الواحد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لحصولهم على السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.