وزير التموين: جودة إنتاج الخبز المدعم من أولويات الوزارة لتحقيق رضا المواطن

كتب مدحت وهبة

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وجميع ممثلي المخابز علي مستوي محافظات الجمهورية، لمناقشة مستجدات عمل المخابز وتطوير منظومة الخبز المدعم، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم أصحاب المخابز وضمان استقرار المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على أهمية الدور الحيوى الذي تقوم به المخابز في توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبسعر عادل لافتا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب سير العمل في المخابز لضمان الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية، وأن جودة الرغيف تأتي على رأس أولويات الوزارة لتحقيق رضا المواطن وتعزيز ثقته في منظومة الدعم.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين مستمرة في تعزيز آليات الرقابة لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على استقرار المنظومة أو جودة المنتج لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة عبر دراسة أي تحديات قد تواجههم، سواء كانت مرتبطة بتكاليف التشغيل أو إمدادات المواد الخام، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

من جانبه، أثنى ممثلو الشعبة العامة للمخابز على جهود الوزارة في دعمهم، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك لتطوير المنظومة وتقديم رغيف خبز يليق بالمواطن المصري.

كما تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز لتحقيق أهداف منظومة الدعم بشكل مستدام، بما يعزز استقرار الأمن الغذائي ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.