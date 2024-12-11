وزارة الصحة تكشف الموعد المناسب للكشف عن سرطان الثدى.. التفاصيل

كتبت – بتول عصام

أوضحت وزارة الصحة والسكان، الموعد المناسب للقيام بالفحص الذاتى للثدى للكشف المبكر عن سرطان الثدى، مؤكدة ضرورة الفحص الذاتى مرة كل شهر عند نهاية الدورة الشهرية.

وأضافت وزاة الصحة أن عادة ما يظهر سرطان الثدى على شكل كتل غير مؤلمة أو سماكة فى الثدى، فعند ظهور أى علامات غريبة لابد من استشارة الطبيب المختص على الفور.

وأشارت إلى أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، فهو يضمن شفاء بنسبة عالية، مشددة على ضرورة الذهاب بالعيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للكشف والاطمئنان.

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف السيدات فوق سن 18سنة بتوفير خدمة فحص الثدى والكشف عن الأمراض الغير سارية (قياس الضغط والسكروالوزن والطول)، ويتم ذلك فى جو من السرية والخصوصية مع السيدة من بدء عمل الاستبيان وهو 28 سؤالا يشمل بيانات اجتماعية وصحية يتبعها جلسة توعية عن أهمية الكشف المبكر والفحص الدورى و تعليم السيدة كيفية الفحص الذاتى كل شهر، وذلك لمتابعة الحالة الصحية للثدي.