اليوم السابع
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الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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معاينة عقار الوايلى تكشف الأسباب الخفية وراء انهياره

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 03:44 م
معاينة عقار الوايلى تكشف الأسباب الخفية وراء انهياره انهيار عقار العباسية
كتب سليم على

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كشفت معاينة نيابة الوايلي، للعقار الذي تعرض لانهيار أمس الثلاثاء، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة آخرين، عن أن العقار يعود إنشاؤه لعام 1961 ومكون من أرضى و4 طوابق وروف، كما تبين وجود تشققات به وتصدعات كبيرة تسببت في سقوطه على السكان.

وفور وقوع الحادث دفعت وزارة الصحة والسكان، بـ9 سيارات إسعاف مجهزة، إلى موقع الانهيار الذى أسفر عن وفاة 8 مواطنين من قاطنى العقار، وإصابة 3 آخرين.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وطلبت تحريات المباحث وأمر محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة، بينما أخلت الشرطة السكان من المباني المحيطة كإجراء احترازي، مع قطع التيار الكهربائي، وفرض كردون أمني لمنع الاقتراب من مكان الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال المصابين الثلاثة فى حادث عقار العباسية المنهار أثناء وجودهم بالمستشفى ، فيما تم حصر التلفيات والتأكد من سلامة العقارات المجاورة مع تشكيل لجنة هندسية للتأكد من عدم وجود تصدعات أو شروخ فى المبانى حرصا على سلامة قاطينها.

وكشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار عقار العباسية، أن المنزل مكون من أرضى و4 طوابق وروف ومبنى منذ 1961 وانهار على ساكنيه فجر اليوم الثلاثاء بعدما حدثت فيه تشققات.

واستمرت قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية فى البحث عن مصابين أو مفقودين أسفل الانقاض، فيما استمع رجال المباحث للشهود.

وكشف الفحص الاولى بان العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى.

وانتقلت لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية لمتابعة رفع الأنقاض.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً بانهيار العقارفهرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف إلى موقع الحادث.







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