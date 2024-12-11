اليوم السابع
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 9 رحلات طيران دولية بينها 3 من ألمانيا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 06:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 9 رحلات طيران دولية بينها 3 من ألمانيا مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 9 رحلات طيران دولية، من بين 114 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل.

 

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

 

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 9 رحلات طيران، بينها 3 رحلات من ألمانيا، ورحلة من بولندا، ورحلة من التشيك، ورحلة من النمسا واخرى من سويسرا وإيطاليا.

 

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل 114 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.







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