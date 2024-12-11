مصرع 2 وإصابة طفل فى تجدد خصومة ثأرية بطما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج 3 أشخاص بينهما جثتين في تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من عائلة واحدة بناحية جزيرة طما مركز طما بشمال محافظة سوهاج تم تعين الخدمات الأمنية بمكان الواقعة.

ترجع الواقعة عقب اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بتجدد خصومة ثأرية في قرية الجزيرة بدائرة مركز طما حيث تم إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة طفل.

انتقل اللواء مدير المباحث الجنائية ، رئيس مباحث المديرية، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، إلى مكان الحادث.

وتبين من الفحص أن الحادث ناتج عن تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من عائلة واحدة بدأت منذ عامين حيث قام الجناة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة آلية تجاه كل من أحمد ف. 23 سنة وعبد الرحمن ص17 سنة ما أدى إلى مصرعهما وأصيب الطفل عبد الرحمن ف. 12 سنة بطلق ناري أثناء تواجده في مكان الحادث.

تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى طما المركزي، فيما تم استدعاء أسرة المجني عليهما وفتح تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المتهمين وقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضبط الجناة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على جهة التحقيق المختصة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد الشريف، المحامي العام لنيابات شمال سوهاج.