مصرع سيدة صدمتها سيارة ملاكى على طريق أجا المنصورة

الدقهلية شريف الديب

لقيت سيدة مصرعها على طريق أجا المنصورة بعد أن صدمتها سيارة ملاكي على الطريق ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال متأثرة بإصابتها.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق أجا المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع سيدة، بعد أن صدمتها سيارة ملاكي على طريق أجا المنصورة، وتبين أنها تدعي بسيطة محمد إسماعيل 60 عاما، وتم نقلها إلى مستشفي أجا المركزي. تم نقلها ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.