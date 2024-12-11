مصرع تاجر عقب إصابته بطلقات نارية والأمن يضبط المتهم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط سائق توك توك قام بالتعدى على تاجر وأطلاق أعيرة نارية من سلاح غير مرخص كان بحوزته، مما نتج عنه وفاته بدئرة مركز شرطة ساقلته وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة شخص عقب تعرضه لإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة ساقلته، وتم تحديد المتهم مرتكب الواقعة وتم ضبطه والسلاح المستخدم.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته وفاة شخص بطلقات نارية حيث تبين أن الجثة للمدعو فتحي ع ف ا 19 سنة تاجر ومقيم دائرة المركز يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين إصابته " طلقات نارية متفرقة بالجسم " وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلته المركزي.

وبسؤال والدته داليا س ع س 43 سنة ربة منزل، وعمه حاتم ف ا م 56 سنة عامل يقيمان بذات الناحية إتهما المدعو أحمد ع ف ج 20 سنة سائق توك توك ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي المذكور وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه وفاته بسبب خلافات مالية فيما بينهما في بيع وشراء الأجهزة الكهربائية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.