محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الـ109 عمارة "إسكان كل المصريين" غرب المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، اليوم الأربعاء، مشروع الـ 109 عمارة "إسكان كل المصريين" بأبراج التنمية الحضرية غرب مدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ ورئيس الصندوق، الوحدات السكنية والغرف والخدمات فى المشروع الذى بلغت نسبة تنفيذه 85.02%، حيث اطلعا على سير العمل وتقييم جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع، منها التشطيبات الداخلية والخارجية والبنية التحتية، لضمان إتمام المشروع طبقًا للخطة المحددة.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن مشروع الـ109 عمارة غرب مدينة كفرالشيخ "أرضى +11 طابق" يضم 10464 وحدة سكنية، ويتكون كل طابق من 8 وحدات، كما وتضم العمارة الواحدة 96 وحدة سكنية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يتضمن أيضًا مبانى خدمية تشمل وحدة صحية، مسجدين، سوقين تجاريين يحتويان على 16 محلًا على دورين بإجمالى 32 محلًا، بالإضافة إلى ملعبين خماسيين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة سكنية متكاملة، تسهم فى تطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات أهالينا بمحافظة كفرالشيخ، بما يسهم فى تحسين مستوى الحياة ويعزز من فرص التنمية المستدامة بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق يهدف إلى دعم وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية فى مصر، لتحسين جودة الحياة فى المدن والمناطق العمرانية من خلال تطوير البنية التحتية، توفير الوحدات السكنية، وتحسين الخدمات العامة، مما يسهم فى تحديث وتطوير المناطق الحضرية وتلبية احتياجات المواطنين.

احدى العمارات السكنية



العمارات السكنية شرق كفر الشيخ



جانب من الاسكان الاجتماعي



جانب من التفقد



جانب من الجولة التفقدية



طرقة أحد الإدوار



عمارات ال109 عمارة



عمارة الاسكان الاجتماعي



متابعة نسب التنفيذ



مجمع ال33 عمارة



مسجد العمارات السكنية_1