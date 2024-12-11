محافظ دمياط يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع بمدينة دمياط بتخفيضات تصل 30%

دمياط معتز الشربينى

إفتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، سوق اليوم الواحد بمدينة دمياط، وذلك بحضور النائب محمد الحصى عضو مجلس النواب و النائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى والنائب أحمد البلشى أعضاء مجلس الشيوخ و محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية .

هذا ويأتى المعرض المُقام على مساحة 800 متر برعاية محافظة دمياط وبالتعاون بين مديرية التموين و حزب مستقبل وطن، وبمشاركة 16 عارض و شركة تجارة الجملة حيث يشمل كافة السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والعطارة، بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30% .

وخلال الافتتاح ،، تفقد " المحافظ " المعرض و تواصل مع التجار والعارضين للاطمئنان على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم، و أكد على أن المحافظة تستهدف إقامة سوق بكل مدينة لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة المناطق، لافتًا إلى أن تلك الأسواق تعد حلقة وصل مباشرة بين المزارعين والتجار والمواطنين بما يضمن توفير الوقت والجهد و تلبية احتياجات المواطنين وتوفيرها بالسعر المناسب والتخفيف عن كاهلهم.

واضاف " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تعمل دوما على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة ، بما يضمن تعميم مبادرة السوق الواحد و توفير السلع بجودة عالية ، كما لفت إلى أن سوق اليوم الواحد بمدينة دمياط سيستمر على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا " الأربعاء والخميس والجمعة " من كل أسبوع تلبية لمطالب المواطنين والتجار .



