محافظ بنى سويف يتفقد عددا من مصانع منطقة بياض العرب الصناعية

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية شملت عدداً من المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية بالمناطق الصناعية بالمحافظة. رافقه خلال الجولة أحمد سعد، مدير منطقة بياض العرب الصناعية، علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، ومسؤولو فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

بدأت الجولة بزيارة مصنع روك استيل للصناعات المعدنية، الذي يعمل في قطاع الصناعات الهندسية على مساحة 10 آلاف متر مربع، وباستثمارات تبلغ 480 مليون جنيه، ويتخصص المصنع في إنتاج المواسير الصلب الملحومة والمسحوبة ولوازمها، حيث تفقد المحافظ خطوط الإنتاج وأقسام المصنع، وناقش مع المسؤولين مراحل الإنتاج، نسب المكونات المحلية، ومعايير الجودة المستهدفة.

كما شملت الجولة زيارة مصنع الصياد للاستيراد والتصدير "MHKkK"، المقام على مساحة تزيد عن 8 آلاف متر مربع داخل قطاع الصناعات المعدنية، ويتخصص المصنع في إنتاج القداحات المتنوعة مثل ولاعات الجيب، إلى جانب قسم لتصنيع مستحضرات التجميل الكيميائية.

واستمع المحافظ لعرض تفصيلي من مسؤولي المصنعين حول الأسواق المستهدفة وخطط التوسع المستقبلية، مشدداً على أهمية الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين، مؤكدا على التزام المحافظة بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، موجهاً مسؤولي المنطقة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية باتخاذ كل التدابير اللازمة لحل أي تحديات قد تواجه المشروعات، بما يدعم العملية الإنتاجية ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

وأشار المحافظ إلى أن منطقة بياض العرب الصناعية تُعد إحدى الركائز الرئيسية في منظومة التنمية بالمحافظة، مؤكداً أن الجهود المبذولة في دعم القطاع الصناعي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي.