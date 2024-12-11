اليوم السابع
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الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 02:48 م
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إعداد دورات TOT لتأهيل مدربى علوم الحاسب الآلى بمحافظة بنى سويف

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:55 م
إعداد دورات TOT لتأهيل مدربى علوم الحاسب الآلى بمحافظة بنى سويف جانب من الاجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور : عامر نصر الدين مدير المركز ،  هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من أعضاء المجلس

ناقش السكرتير العام، خلال الاجتماع سير العمل بالمركز واعتماد التوصيات المتعلقة بخطة تطوير الأداء ، بجانب استعراض التقرير الإداري والمالي للمركز عن الفترة المنتهية في 30 نوفمبر الماضي، علاوة على  بحث سبل وآليات تحسين برامج التدريب بالمركز، والتي تضمنت مناقشة خطة إعداد دورات TOT لتأهيل المدربين، واستعراض طلبات اعتماد مدربي الحاسب الآلي.

 







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