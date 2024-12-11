محافظ المنيا يفتتح 3 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

المنيا – حسن عبد الغفار

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم، الأربعاء، ثلاثة منافذ جديدة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 300 جنيه للكيلو، في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تمركزت المنافذ في مناطق متنوعة بمدينة المنيا، منها منفذ بجوار مستشفى عمر بن الخطاب بحي جنوب، ومنفذ بمنطقة عمر أفندي بميدان البوستة بحي وسط، ومنفذ ثالث بمنطقة عزبة شاهين بحي غرب.

وأكد المحافظ أن هذه المنافذ تأتي ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 30%، مع ضمان جودة المنتجات، وشدد على التوسع في إنشاء المزيد من المنافذ الثابتة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، إلى جانب توفير منافذ متحركة للوصول إلى المناطق النائية وذات الكثافة السكانية المرتفعة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات جميع المواطنين بسهولة ويسر.

وأشار المحافظ خلال الجولة إلى أهمية استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع ذات الجودة العالية في هذه المنافذ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط الأسواق ومحاربة الممارسات الاحتكارية. كما اطمأن على جودة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك، واستمع إلى شكاوى عدد من الحالات الإنسانية، ووجّه بتقديم المساعدات اللازمة لهم، تأكيدًا على حرص المحافظة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

رافق المحافظ في جولته عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلو مباحث التموين والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.