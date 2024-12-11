محافظ الدقهلية: التنسيق المستمر مع النواب لتحقيق مطالب المواطنين

الدقهلية شريف الديب

التقى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء الجهاز التنفيذي، وذلك لبحث المشكلات والقضايا التي تهم المواطنين في مختلف القرى والمراكز والمدن بالمحافظة، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.

استعرض المحافظ، مطالب واحتياجات المواطنين التي تم تقديمها من قِبل النواب، وأكد حرصه الكامل على دعم كافة الجهود المبذولة لخدمة المواطنين، وأوضح أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعملون بتنسيق وتعاون مستمر مع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها مجلسا النواب والشيوخ.

ناقش اللقاء عددًا من المشروعات الخدمية التي تمثل أهمية قصوى للمواطنين، وسُبل تعزيز هذه الخدمات، بالإضافة إلى تقديم حلول فورية للمشكلات التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، بما يتماشى مع القوانين واللوائح.

حضر الاجتماع الدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ، والمحاسب عبدالحليم التهامي، مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة، والمهندسة ولاء حمزة، وكيل إدارة الاتصال السياسي.

وأشار اللواء طارق مرزوق، إلى أن هذه اللقاءات الدورية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لضمان تحقيق مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم، كما أكد المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لتحقيق التكامل بين المؤسسات المختلفة لخدمة المواطن.