محافظ الدقهلية يشيد بالقافلة المتكاملة المجانية بقرية كفر المحمدية

الدقهلية شريف الديب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة المجانية المتكاملة إرشادية صحية بقرية كفر المحمدية مركز ميت غمر، واستفاد منها 1050 من المترددين على القافلة، من خلال الكشف واجراء التحاليل الطبية والاشعة باستخدام جهاز السونار وجلسات الابر الصينية والعلاج الطبيعي وصرف العلاج بالمجان.

حيث قام فريق القوافل التنموية المتكاملة تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبرئاسة اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة،واشراف الأستاذ عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ،واللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة ميت غمر ،بالتنسيق مع الجامعة المصرية الصينية بتسيير قافلة صحية وعلاج طبيعي وارشادية بقرية كفر المحمدية التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية الدقهلية وقصر ثقافة المنصورة والجامعة المصرية الصينية وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر،كما تم تقديم التوعية الارشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها.

من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، ومنسق عام القوافل أن القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة،وتم تقديم خدمات الكشف باستخدام جهاز السونار والعلاج وصرف الأدوية اللازمة ل 1050 من المواطنين بالمجان ،كما تم تقديم التوعية الارشادية عن الصحة الإنجابية وأمراض الأسرة .



